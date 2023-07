Biraghi: “L’obiettivo è chiudere la carriera alla Fiorentina. Dobbiamo migliorarci e tornare in Europa”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato al sito ufficiale del club viola, sulla sua voglia e desiderio di finire la carriera a Firenze.

Queste le sue parole: “Ho sempre detto che vorrei chiudere la carriera qui e penso che io e la società siamo sulla stessa linea di pensiero, tanto che il club mi ha dimostrato un’altra volta la fiducia che ha nei miei confronti proponendomi un anno in più di contratto. Quando il nuovo accordo scadrà, io avrò 34 anni e questo è un segno in più di fiducia che mi fa molto piacere”.

Sulla stagione: “Sono onorato di essere qui e la cosa bella è che, nonostante questo sia il mio settimo anno alla Fiorentina, ogni giorno è come se fosse il primo. Ci aspetta un anno in cui dovremo sudare e correre se vogliamo migliorarci, come ci promettiamo stagione dopo stagione. L’obiettivo è tornare in Europa”.

Foto: twitter Fiorentina