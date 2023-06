Biraghi: “La finale di Conference farà male per sempre. Italiano? Siamo contenti che rimanga”

Cristiano Biraghi è stato intervistato da alcuni giornalisti in occasione della prima partita del Calcio Storico 2023. Il capitano dei viola è tornato a parlare della finale persa contro il West Ham ed ha detto la sua su Vincenzo Italiano, ecco le sue parole: “Ho qualche punto in testa ma sto bene. Ho dimostrato di essere superiore a chi ha commesso il gesto che avete visto tutti in finale contro il West Ham, per il resto non spetta a me impartire le sanzioni. Fa molto male, e lo farà per il resto della nostra vita. Abbiamo comunque una società che ci supporta e bisogna guardare avanti. Italiano? Siamo contenti che rimane. È partito un progetto con lui e siamo contenti perché abbiamo margini di miglioramento”.

Foto: Instagram Fiorentina