Biraghi: “La fascia di capitano della Fiorentina non è come le altre. E’ speciale”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ha parlato dal palco del premio Nereo Rocco a Coverciano.

Queste le sue parole: “Grazie per avermi invitato a questa splendida manifestazione. Quella della Fiorentina non è una fascia come le altre, lo dico sempre ed è scontato: l’ho ereditata da una persona eccezionale, uno che purtroppo non c’è più e come lui ne aveva pochi, ovvero Davide Astori.. Al di là del calciatore, era la persona speciale. E ogni volta sono contento di rivedere suo fratello con cui ho un grande rapporto, è sempre toccante ma bello che venga ricordato. Lo merita”.