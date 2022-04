Biraghi: “Italiano somiglia a Conte, ti spinge sempre a migliorare”

Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nel corso della quale ha dedicato il seguente pensiero al suo allenatore Vincenzo Italiano: “Già dopo le prime settimane di lavoro dissi al mister che somiglia a Conte. Ho lavorato con lui all’Inter e dico che per carattere e temperamento sono simili, sanno caricare il gruppo. Sono tecnici molto esigenti con i giocatori, li spingono a migliorare sempre. E come ha fatto Gasperini con l’Atalanta, anche Italiano sta dando un’identità alla Fiorentina. Con la società, l’allenatore e la tifoseria che abbiamo, può decollare un progetto a lungo termine come quello che ha permesso all’Atalanta di godersi la Champions e l’Europa“.