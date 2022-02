Biraghi: “Italiano ci ha fatto svoltare. È una persona sincera”

Parla Biraghi, il capitano della Fiorentina, ai microfoni del sito ufficiale del club toscano, nella rubrica”Viola Star”. Ecco i passaggi più importanti: “Dopo la gara col Genoa è iniziata questa cosa del Biroaggiro, mi ha fatto piacere sentire i cori della gente allo stadio. Diciamo che queste cose, forse, sono nate da qualche scaramuccia che c’è stata tra me la gente di Firenze. Non lo so perché, io sono così. Sempre. Non sono molto aperto, sorridente, non appaio simpatico. Di Italiano apprezzo la sincerità. Con lui parliamo tanto. Mi piace come persona. Col suo arrivo abbiamo fatto un cambio importante, sia a livello di gioco sia di risultati. Ci responsabilizza molto, perché è molto esigente con tutti, ci dà entusiasmo, e ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto”.

FOTO: Profilo Instagram Biraghi