Biraghi: “Creiamo tanto ma non facciamo gol. Dobbiamo dare qualcosa di più”

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Ci troviamo a dire sempre le stesse cose. Creiamo sempre tanto e poi come stasera usciamo sconfitti. Per migliorare dobbiamo cercare entro di noi il modo di uscire, perché quando fai queste prestazioni in campi difficili vuol dire che il lavoro dell’allenatore è ottimo. Dobbiamo dare qualcosa in più e tutti i giorni cerchiamo questo qualcosa che ci sta mancando”.

Concedete troppo? “Abbiamo un modo di giocare molto propositivo, quindi siamo spesso aperti. Dobbiamo gestire meglio il rischio ed essere più attenti. facciamo un pressing ultra offensivo, cosa che ci dà benefici ma dobbiamo anche essere attenti quando la palla ci supera”.

Foto: Instagram personale