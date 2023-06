Biraghi: “Chiudiamo il cerchio vincendo la Conference”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto durante il Media Day del club viola. L’analisi sulla stagione della Fiorentina è chiara: “Il nostro è un progetto. Questi due anni con Italiano sono stati molto importanti e positivi. Per chiudere il cerchio adesso daremo tutto per vincere la Conference League”. La sconfitta in Coppa Italia è stata una delle note dolenti della stagione: “Dispiace essere tornati a casa a mani vuote dopo aver fatto una grande partita. Ce la siamo giocata alla pari, a tratti siamo stati i migliori, contro una squadra finalista di Champions League. Quella sconfitta ha fatto male, ma ci attende un’altra finale e non abbiamo tempo per pensare al passato”. Le prossime due partite concluderanno il percorso viola di quest’anno: “Prima di tutto dobbiamo pensare alla sfida di Reggio Emilia. Vogliamo battere il Sassuolo per provare ad arrivare ottavi e anche per caricarci in vista della finale. Per quanto riguarda il match contro il West Ham mi dispiace solo che lo stadio di Praga non possa accogliere più tifosi. A Roma metà Olimpico si è colorato di viola, è stato bello. Sono comunque convinto che i nostri tifosi si faranno sentire”.

Foto: Instagram Fiorentina