Bilic (pres. Hajduk Spalato): “Gattuso? Non è legato a Kalinic, mi aspetto che rispetti il suo contratto”

Ivan Bilic, presidente dell’Hajduk Spalato, ha parlato dell’addio di Nikola Kalinic in conferenza stampa: “Non sono affatto contento di dover tenere questa conferenza. Voglio dirvi tre cose importanti. Ho la sensazione che la conferenza di oggi con Nikola sia stata utilizzata per ragioni di basso livello. Non voglio abbassarmi al di sotto del livello loro, ma ho la sensazione che sia stato manipolato. Oggi c’è stato un attacco al modello di gestione del club. La decisione sul licenziamento di Kalinić spetta a me e infatti è stata mia”.

Il numero uno del club croato ha parlato anche dell’allenatore Gennaro Gattuso: “Mi aspetto che l’allenatore rispetti il ​​suo contratto, che dura due anni. Questa decisione sul direttore sportivo non c’entra nulla con l’allenatore. Le informazioni che ho sono che è molto motivato per la prossima partita e spero che sfrutterà questa situazione per motivare ulteriormente la squadra. Il nuovo direttore sportivo non ha il diritto di cambiare lo status dell’allenatore, io sono due livelli più in alto, non ho bisogno di parlare con lui”.

Foto: Instagram Hajduk Spalato