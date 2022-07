Vicino il ritorno in patria per Marcos Alonso, ma questa volta non a Madrid, bensì ai rivali storici del Barcellona. Stando a quanto riportato dalla Bild, sarebbe molto vicina la fumata bianca per il trasferimento dell’esterno ex Fiorentina alla corte di Xavi. Infatti, si legge, che al termine della tournée estiva il club blaugrana incontrerà il Chelsea per definire l’accodo.

Foto: Marcos Alonso Instagram