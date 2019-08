Bild: Tuchel voleva portare Dost al PSG

Due giorni fa, in conclusione di una trattativa iniziata già qualche settimana prima, Bas Dost è diventato un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Per l’attaccante olandese, però, c’è stata la possibilità di firmare per un club addirittura più importante. Bild ha infatti rivelato come un anno fa sul classe ’89 allora in forza allo Sporting Lisbona ci fosse infatti nientemeno che il PSG. Dost era infatti un’esplicita richiesta del tecnico tedesco Marcel Tuchel, che lo riteneva una valida alternativa e gli avrebbe garantito un ingaggio principesco. Al tempo, però, il centravanti decise di non lasciare la capitale portoghese perché aveva appena avuto suo figlio Seb, e così i parigini hanno alla fine chiuso per l’arrivo di Eric Choupo-Moting dallo Stoke.

Foto: sito ufficiale Eintracht