Il Manchester United è alla ricerca di rinforzi offensivi da consegnare a Erik Ten Hag. Stando quanto riportato dalla Bild, i Red Devils avrebbero approcciato il Bayern Monaco per acquistare Leroy Sané, giocatore che non è più la prima scelta dopo l’arrivo di Sadio Mané in Baviera.

Foto: sito ufficiale Bayern