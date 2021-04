Bild: “Real Madrid interessato ad André Silva”

André Silva in Germania, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, sta dando il meglio di sé: in 31 partite ha realizzato 26 gol e 9 assist. Numeri pazzeschi per l’attaccante portoghese, ex Milan, che è finito al centro del mercato europeo. Secondo quanto riportato dalla Bild, il giocatore è apprezzato da tantissimi club europei: Barcellona, Manchester United, Atletico Madrid e Borussia Dortmund su tutti. A questi si sarebbe aggiunto anche il Real Madrid che potrebbero giocarsi la carta Jovic, attualmente in prestito all’Eintracht, per portare Silva al Bernabeu. Uno scambio alla pari visto che l’attaccante serbo non si è ambientato a Madrid e gradirebbe restare in Germania, a Francoforte.

FOTO: Twitter ufficiale André Silva