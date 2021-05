Bild: Miroslav Klose vuole allenare, c’è il Fortuna Dusseldorf su di lui

Secondo quanto riporta il giornale tedesco Bild, il vice allenatore del Bayern Monaco e di Hans Flick, Miroslav Klose potrebbe iniziare la nuova carriera da tecnico principale. Il suo obiettivo è questo, già dalla prossima stagione. Klose potrebbe cominciare dalla Seconda Divisione, ovvero dal Fortuna Dusseldorf che però ha un progetto interessante che potrebbe convincerlo, anche se lui preferirebbe trovare un club di Bundesliga. Il progetto del Fortuna Dusseldorf potrebbe essere l’ideale, perché il club vuole risalire in Bundes e potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per la carriera da allenatore dell’attaccante ex Lazio e Bayern Monaco.

Foto: Twitter personale