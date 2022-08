Bild: Manchester United, offerta per Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte

Il Manchester United è alla ricerca di un portiere che metta De Gea in una situazione di sana rivalità e competizione dopo l’uscita di Dean Henderson e l’approdo al Nottingham Forest. È per questo che, secondo quanto riportato dalla BILD, i “Red Devils” avrebbero fatto recapitare all’Eintracht Francoforte un’offerta per Kevin Trapp.

Foto: Sito Eintracht