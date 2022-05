Bild: Lewandowski comunica al Bayern di non voler rinnovare. Barça in pole dal 17 marzo

Importante aggiornamento sul fronte Robert Lewandowski proveniente dalla Bild. Secondo il quotidiano tedesco, il centravanti avrebbe comunicato al Bayern Monaco la sua intenzione di non rinnovare. Il polacco, si legge, non ha smaltito la delusione per la mancata ricezione di una proposta confacente al suo apporto alla causa in questi anni. Il futuro del classe ’88, dunque, potrebbe cambiare colori e tingersi del blaugrana del Barcellona, club che vede in lui la propria priorità per il calciomercato estivo. Su Lewandowski come priorità del Barça c’era stata lo scorso 17 marzo un’esclusiva di Gianluigi Longari per Sportitalia, che aveva segnalato il forte interesse dei catalani per l’attaccante.

Foto: Twitter Champions League