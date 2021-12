Bild: il Genoa spinge per Amin Younes dell’Eintracht

Come raccontato dall’autorevole testata tedesca Bild, il Genoa pensa ad Amin Younes, centrocampista di proprietà del Napoli, in prestito biennale all’Eintracht fino al prossimo mese di giugno.

La Bild, inoltre, ha allegato una foto di in un colloquio tra il giocatore, l’agente Marijo Knez e il nuovo general manager genoano, Johannes Spors. Il club rossoblù ci aveva già provato mesi fa. Foto: Twitter Napoli