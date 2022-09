Bild: il Bayern continua a muoversi per Harry Kane

Come vi avevamo raccontato questa estate, il Bayern Monaco continua a muoversi per Harry Kane. Stando quanto riportato da Sport Bild, il club campione di Germania avrebbe iniziato a muoversi con forza sulla punta del Tottenham. I dirigenti del club bavarese – si legge – sperano che Kane non rinnovi il suo contratto con gli Spurs, in scadenza nel 2024, in modo da poter sferrare l’assalto in estate facendo leva sulle scadenza ravvicinata.

Foto: Twitter Tottenham