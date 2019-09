Bild: Da Costa dell’Eintracht denuncia sua madre per avergli rubato sei maglie da calcio

Ha dell’incredibile quanto arriva questa mattina dalla stampa tedesca: il prossimo 27 settembre Danny Da Costa, laterale destro dell’Eintracht Francoforte, siederà in un’aula di tribunale mettendo la sua stessa madre al banco degli imputati per avergli rubato sei maglie da calcio. A riportarlo è la Bild, che specifica come si tratti di magliette dei tempi in cui il classe ’93 militava nel settore giovanile del Bayer Leverkusen. Lui vuole gli vengano rese, sua madre però non vuole disfarsene motivando la scelta con il fatto che le fossero state consegnate come regalo. E così, incredibilmente, tra una settimana i due siederanno l’uno di fronte a l’altro nel Tribunale di Colonia, con il giudice che dovrà prendere la difficile decisione: le magliette spettano alla mamma oppure al figlio?

Foto: Bild