Bild: Chelsea, riprese le trattative per Kimpembe

Jules Koundé è sempre più vicino al Barcellona. Il Chelsea dovrà quindi correre ai ripari e trovare subito un altro difensore da regalare a Tuchel. Stando quanto riportato dalla Bild, per i Blues torna in auge il nome di Presnel Kimpembe del Paris Saint–Germain. Le trattative tra Chelsea e PSG avrebbero ripreso il via.

Foto: Twitter Paris Saint-Germain