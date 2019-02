La Bild sicura: il Bayern si defila per Werner. Ora il Dortmund…

Il Bayern Monaco si allontana da Timo Werner. Ne è certa l’autorevole Bild, secondo cui l’attaccante del Lipsia non sarebbe più un obiettivo concreto della società bavarese. Ecco perché ora il Borussia Dortmund, si legge, sarebbe il club in prima fila per il gioiello classe ’96, destinato a sostituire Christian Pulisic, che in estate raggiungerà il Chelsea. Sulle tracce di Werner ci sono anche Barcellona, Real Madrid e le big di Premier, ma ora il Dortmund è pronto a blindare la pole…

Foto: sito ufficiale Bundesliga