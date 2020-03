Bilbao, l’attaccante Ibai Gomez: “La situazione è critica, da quando mi hanno trovato il melanoma per me la salute ha la precedenza”

L’emergenza Coronavirus ha ovviamente colpito anche la vita degli atleti, ora obbligati a stare chiusi in casa come tutti i cittadini. “La situazione è critica, ma da parte nostra siamo fortunati. Al momento stiamo mantenendo una buona salute e non ho lamentele, né per me stesso né per la famiglia. Possiamo solo aiutare le persone colpite e coloro che si prendono cura di loro. La cosa principale in questa vita è salute e senza di essa non c’è nulla da fare. Sicuramente ci sono quelli che pensano che per noi sia più facile, ma senza salute non c’è nulla di cui godere.” – ha spiegato Ibai Gomez, attaccante dell’Athletic Bilbao, all’emittente televisiva locale, TeleBilbao. Ha poi aggiunto: “La salute è vitale e attribuisco grande importanza ad essa. Lo stile di vita che conduco, lo conduco per la salute e non solo perché tre anni fa hanno mi rilevato un melanoma sulla schiena. Tuttavia, da lì ciò che conta di più per me è la salute. Questo mi ha fatto incontrare persone molto professionali in problemi di immunità e ciò che sto cercando di dimostrare è che seguendo un certo stile posso avere un sistema immunitario più forte e una vita più sana di prima.”