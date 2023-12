Bilancio Juventus 2022: la Procura di Roma avvia un’indagine

Come riportato da Adnkronos, la Procura di Roma ha avviato un nuovo fascicolo di indagine relativo al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022, approvato dalla nuova dirigenza bianconera insediatasi dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. All’interno del fascicolo, saranno inseriti anche gli atti che la procura aveva chiesto di acquisire lo scorso 6 dicembre. In una nota, la società aveva affermato di avere appreso che a Roma “pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 codice civile (false comunicazioni sociali, ndr.) in ordine al bilancio al 30 giugno 2022” aggiungendo che la società “non risulta indagata”.

Foto: Twitter Juventus