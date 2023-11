Bijol: “Sarei contento di incontrare l’Italia agli Europei”

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, parla così a La Gazzetta dello Sport dopo aver festeggiato la qualificazione agli Europei del 2024 con la nazionale della Slovenia: “Un traguardo che ci mancava da 23 anni, siamo un piccolo paese di 2 milioni di abitanti, immaginatevi la gioia”. E sulle favorite: “D’obbligo dire Francia, poi Portogallo e Inghilterra. Italia? Sarei contento di icontrarla, ora non è tanto in forma. Però ha calciatori forti e l’Italia, campione in carica, deve sempre pensare in grande”.

Foto: sito Udinese