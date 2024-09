Bijol-Lucca-Ekkelenkamp, l’Udinese cala il tris alla Salernitana e vola agli ottavi di Coppa Italia

L’Udinese vola agli ottavi di finale di Coppa Italia: 3-1 alla Salernitana. Gli uomini di Runjaic aprono le marcature con la rete di Bijol, ma la reazione della Salernitana è immediata e porta la firma di Simy. Prima dell’intervallo tornano avanti i bianconeri con il rigore trasformato da Lucca. E a inizio ripresa arriva anche la rete del 3-1 firmata da Ekkelenkamp. Ma non è finita. All’84’ la Salernitana ha l’occasione per rientrare in partita ma Torregrossa fallisce dagli undici metri. Nei minuti finali la Salernitana rimane in dieci uomini per l’espulsione di Maggiore. Termina così 3-1, l’Udinese vola agli ottavi di finale.