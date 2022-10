Bijol: “Felice per il gol, meritavamo la vittoria. Pensiamo partita dopo partita, poi vedremo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Udinese, Jaka Bijol, autore del gol vittoria contro l’Hellas Verona, ha così commentato la vittoria dei friulani: “Questa è grande vittoria per tutta la squadra. Sono felicissimo: meritavamo questo successo dopo la bella settimana di lavoro fatto. La miglior partenza di sempre dell’Udinese in Serie A? Dobbiamo continuare così, pensando partita dopo partita per continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora. E poi vedremo cosa accadrà alla fine”.

Foto: sito Udinese