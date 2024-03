Bijol è sicuro: “Ci salveremo, abbiamo le qualità e la motivazione per fare buoni risultati nelle prossime partite”

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese dopo un lungo infortunio di tre mesi che lo ha costretto ai box, è intervenuto ai microfoni della trasmissione televisiva Udinese Tonight, sul canale ufficiale del club friulano, dicendosi sicuro di ottenere la salvezza in vista del rush finale di stagione. Le sue parole:

La difficile classifica la preoccupa?

“Tra compagni ne parliamo tanto e ci chiediamo ogni giorno cosa fare per migliorare e ottenere una vittoria importante. È difficile dire cosa ci succede, so solo che vedo una squadra che si allena sempre al 100%. Per questo mi dispiace non regalare i tre punti ai tifosi.”

Insomma, crede fortemente alla salvezza…

“Sono sicuro che ci salveremo, abbiamo le qualità e la motivazione per fare buoni risultati nelle prossime partite. Ci salveremo, non vedo come potremmo andare in Serie B, siamo una squadra vera. Non ho paura.”

Foto: Twitter Udinese