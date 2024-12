Bijol: “Bello essere accostati all’Inter, ma finché nulla è concreto non c’è molto di cui parlare”

Jaka Bijol, intervistato da The Italian Football Podcast, ha parlato a lungo della sua carriera, dell’Udinese e della Serie A. Bremer miglior difensore della Serie A?: “Attualmente il miglior difensore della Serie A era Bremer, ma purtroppo si è infortunato. Però penso che stia dimostrando di essere uno dei migliori difensori della Serie A, se non il migliore”.

I migliori attaccanti della Serie A?: “Avrei detto Osimhen, ma è andato via. Non ti faceva mai respirare. In questo momento, sicuramente, gli attaccanti delle migliori squadre sono quelli che ti mettono sotto pressione, rendendo più difficile il controllo. Come Lautaro, che trova sempre gli spazi, magari non lo vedi molto nel gioco, ma alla fine crea sempre qualcosa“.

Cosa significa essere accostato ad una squadra come l’Inter?: “Sicuramente è una cosa bella da sentire. Ma nel calcio sappiamo che ci sono molte voci che girano, quindi finché non c’è qualcosa di concreto non c’è molto di cui parlare“.

Le migliori qualità di Runjaic?: “Gli piace ascoltare i giocatori, parlare con i giocatori. Direi questo. Udinese in Europa? Siamo concentrati sui nostri obiettivi e non ci preoccupiamo dell’Europa. Ogni punto è importante in Serie A“.