Bijol: “Arbitraggio? Le decisioni dubbie sono state fischiate sempre a favore della Lazio”

Ai microfoni di Udinese TV, il difensore bianconero Jaka Bijol ha analizzato così il calcio di rigore concesso alla Lazio, che ha deciso la sfida di questa sera della Dacia Arena: “Ho visto l’azione solo dal campo, Adam diceva di non averlo toccato. È stato sicuramente un rigore decisivo perché la partita era in equilibrio. Io penso che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, giocando bene e creando molte occasioni. Ora abbiamo due partite molto importanti per noi per finire bene questo campionato. L’arbitraggio? Non voglio dilungarmi ma, le decisioni dubbie sono sempre state fischiate a favore della Lazio”.

Foto: sito Udinese