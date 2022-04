Bigon: “Vittoria dedicata a Mihajlovic. Arnautovic? E’ e sarà un pilastro del Bologna”

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato a Sky dopo la vittoria dei rossoblù sulla Sampdoria.

Queste le sue parole: “Veniamo da un po’ di prestazioni fatte bene. Con l’Atalanta in casa è andata male negli episodi ma quando si recupera tutta la rosa come oggi, con i ricambi, possiamo fare bene con tutti. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, stiamo vivendo una situazione molto difficile senza il nostro mister quotidianamente al campo. Questo è un ringraziamento ai calciatori che stanno facendo la settimana con responsabilità e attaccamento al mister ma alla maglia. Ringrazio lo staff del mister, chi sta intorno alla squadra che hanno aggiunto tutti qualcosa in più. E’ una soddisfazione per il club e la vittoria è dedicata al mister che, nonostante la distanza, tutti i giorni si fa sentire e dà la carica a tutti noi. E’ una vittoria perchè ci dà i tre punti, perchè l’aspettavamo e giocavamo bene ma per tutte queste cose che ho detto”.

Su Arnautovic “Arrnautovic è uno di quei calciatori che entrerà nella storia del Bologna. Nei prossimi anni si dirà cosa ha lasciato Arnautovic al Bologna perchè anche nelle prossime stagioni sarà un calciatore che ci farà fare quello che lui può far fare e che già ci sta facendo fare. Erano diverse partite che stava giocando molto bene. Ora sta facendo quello che può fare ma il campionato italiano è complicato. E’ e sarà un pilastro di questo Bologna”.

Foto: Sito Bologna