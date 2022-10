Bigon: “Questo Napoli è all’altezza del mio del 1990. Ho sensazioni positive, ma quella parola non la dirò”

“Al momento attuale sicuramente questo è un Napoli veramente stellare, sicuramente all’altezza del nostro Napoli, che ebbe un inizio di stagione difficile perchè i sudamericani arrivarono dopo le prime cinque giornate e nonostante questo conquistammo nove punti su dieci”. Lo ha detto a Radio Anch’io sport, su Rai Radio1, l’ex tecnico del Napoli Alberto Bigon, allenatore nella stagione dello scudetto del 1990, che oggi compie 75 anni. “Le mie sensazioni – ha aggiunto – sono decisamente positive, credo che questa societa’ abbia tutti i numeri e le capacita’ e l’esperienza per portare in fondo questa avventura. Quella parola non la dirò, ma i presupposti ci sono”.