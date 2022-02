Bigon: “Gli obiettivi sono ancora raggiungibili. Mi dispiace per Skov Olsen”

Parla il DS del Bologna, Bigon intervenendo in conferenza stampa in occasione della presentazione di Kasus e Rojas: “Abbiamo fatto quello che dovevamo sul mercato. Certo ci si può migliorare. Abbiamo dovuto inserire un centrocampista pronto perché in quella posizione abbiamo perso tanto. Poi con il ritento di Schouten avremo un’altra alternativa. Rojas sarà una soluzione in più. Kinglsley rientrerà in circa 15 giorni. Mi dispiace molto per Skov Olsen, ma il cambio di modulo per lui era fuori posizione. Kasius ci dà più certezza. Inizialmente pensavamo di non inserire nulla ma al ritorno dalle vacanze ci siamo trovati con delle situazioni avverse che ci hanno fatto operare sul mercato. Gli obiettivi di inizio stagione sono ancora fattibili. Abbiamo fiducia.”

FOTO: Sito Ufficiale Bologna