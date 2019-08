Bigon: “Con Sabatini mi trovo benissimo. Skov Olsen lo voleva il Bayern”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato, Sabatini e Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole: “Seguivamo Skov Olsen da due anni. Credo che Andreas sia stato convinto dal nostro comportamento e dalla corte che gli abbiamo fatto: siamo andati spesso in Danimarca, abbiamo conosciuto più volte famiglia ed entourage, credo che il passo decisivo sia stata una chiacchierata che ho avuto con lui in hotel: gli ho detto di scegliere la cosa che fosse più giusta per lui, di volere giocatori col sorriso, felici. Questo l’ha reso più sereno e sciolto nel decidere. Se l’ho strappato al Bayern? Si”. Su Mihajlovic: “Credo che pochissime persone al mondo possano reggere una situazione così. Ci vuole energia fisica, costanza, lui porta avanti un lavoro difficile e stressante in una situazione pesante. Sinisa è un fenomeno. Il rapporto con Sabatini? Benissimo. E lui so che pensa la stessa cosa. Fra l’altro quattro occhi vedono meglio”.

Foto: Sito Bologna