Biglia: “Quando sono andato via dal Milan ho pianto”

Lucas Biglia oggi è il capitano del Fatih Karagumruk in Turchia. Piccola “colonia” di ex Serie A con Bertolacci, Borini, Castro, Zukanovic e Viviano, l’argentino ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Se sono qui è grazie a Viviano, dopo due giorni dalla sua telefonata ero già a Istanbul per firmare”.

Il centrocampista ha parlato anche dell’addio al Milan: “Pioli l’anno scorso ha scelto di far giocare Bennacer, ma nessun problema. Quando sono andato via ho pianto però, sono fatto così”.