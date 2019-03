Biglia e Kessie in coro: “Chiediamo scusa, è stata una figuraccia”

Dopo la clamorosa rissa sfiorata in panchina durante Milan-Inter, Kessie e Biglia si sono presentati davanti alle telecamera di Sky Sport per scusarsi per il loro comportamento nel corso del derby. Il centrocampista ivoriano ha detto: “E’ stata l’adrenalina del match, volevo vincere e quando sono uscito ero nervoso. Ma devo chiedere scusa a Lucas, che è più grande di me, come ho chiesto scusa a mister e compagni”. L’argentino aggiunge: “Dovevo capire il momento, lui sa perché ho detto certe cose e che non c’è un problema. Ma abbiamo fatto una figuraccia, spiace per la società e i colori che indossiamo. Tutti vogliamo vincere, ma quella cosa non andava fatta. Paolo Maldini ha fatto bene a venire, ora siamo qui a mettere la faccia. Mi vergogno, ho chiesto scusa. Io sono più grande e devo avere più tranquillità. Nervoso per la panchina? No, posso capire le scelte. La responsabilità dello sbaglio è mia e devo capirlo”. Kessie chiude: “Abbiamo perso, vinceremo la prossima. Questa partita ce la lasciamo alle spalle”.

Foto: Twitter Roberto Grossi