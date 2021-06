Bierhoff: “Non siamo inferiori a Francia e Portogallo. La Germania nel momento clou viene sempre fuori”

Oliver Bierhoff, direttore delle nazionale tedesca, ex ex attaccante di livello mondiale, non teme Portogallo e Francia nella fase a gironi degli Europei.

L’ex attaccante di Udinese e Milan è sicuro dei mezzi della Germania e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Dobbiamo avere fiducia in noi stessi sapendo che abbiamo parecchi giocatori che hanno vinto le due ultime Champions. Ma arriviamo da due anni difficili, con molte critiche e poca continuità, sappiamo che in questo girone tutto è possibile, sarà una bella lotta. Non ci si può permettere un passo falso, ma non ci sentiamo i terzi, bensì all’altezza di Francia e Portogallo. La Germania nei momenti clou viene sempre fuori”.

Su Low: “Quando c’è stato l’annuncio a marzo lui si è tolto anche un peso, adesso è tutto normale. Sicuramente i giocatori vogliono dargli il miglior addio, ma vogliono vincere anche per loro stessi, non lo fanno per gli allenatori”.

Su Gosens: “Bravissimo ragazzo, grande carattere, si è introdotto molto bene e si adatta velocemente: può stare con chiunque, non è da tutti. Gosens ha mentalità aperta, dice la sua. Calcisticamente ha mostrato la validità sulla fascia, ha anche segnato, gli ha dato animo e coraggio”.

Foto: Twitter Fed. Tedesca