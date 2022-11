Bierhoff: “La FIFA ci ha vietato di far indossare la fascia da capitano con i colori dell’arcobaleno. E’ frustrante”

Oliver Bierhoff, ex attaccante di Udinese e Milan, oggi team director della Germania, ha parlato dell’imposizione della FIFA di non far indossare la fascia color arcobaleno ai capitani, pena dure sanzioni.

Queste le parole del dirigente tedesco: “Il comportamento della FIFA è frustrante anche per noi, e questa escalation significa che va oltre dello sport. Siamo molto infastiditi, prima di una partita bisogna pensare alla partita: sembra ci sia una censura, puoi vietare la fascia ma i nostri valori restano. Per alcuni è una situazione difficile, siamo andati a dormire pensando di poter indossare la fascia e poi questa mattina è arrivata la comunicazione del presidente”.

Foto: twitter Germania