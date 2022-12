Bierhoff dice addio alla Germania: “Non siamo stati in grado di sfruttare i successi per vincere ancora”

Oliver Bierhoff lascia la Nazionale tedesca dopo 18 anni. L’annuncio è stato dato dalla Federazione con un comunicato, decisivo il fallimento della Germania in Qatar. Dopo l’addio, Bierhoff ha affermato: “Il mio lavoro è sempre stato guidato dalla convinzione che avrei dovuto fare del mio meglio per la DFB e le squadre nazionali. Mi fanno molto male le prestazioni della Nazionale maschile ai Mondiali di Russia e Qatar. Per questo non me ne andrò senza la necessaria autocritica. Negli ultimi quattro anni non siamo stati in grado di sfruttare i successi precedenti e dare ai tifosi motivo per festeggiare di nuovo. Alcune decisioni in cui credevamo non si sono rivelate quelle giuste. Nessuno se ne pente più di me. Me ne assumo la responsabilità. Auguro alla DFB ogni successo nei loro compiti importanti. Spero che anche in futuro i tifosi continueranno a sostenere con passione le nostre squadre”.

Foto: Twitter Nazionale tedesca