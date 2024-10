Bierhoff: “A questo Milan manca un po’ di creatività e di idee in attacco”

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha commentato così a La Gazzetta dello Sport la sconfitta del Milan in Champions League in casa del Bayer Leverkusen: “Il Milan non mi è dispiaciuto. Soprattutto nella ripresa. Alla fine credo che sarebbe stato più giusto un pareggio. Almeno un pareggio… La formazione di Xabi Alonso ha vinto la scorsa Bundesliga con grande distacco e sabato ha pareggiato a Monaco con il Bayern. Ci sta avere delle difficoltà se ti trovi di fronte una squadra più rodata, che fa un gran possesso e ha giocatori di qualità”.

Poi ha proseguito: “Nella prima frazione il Milan è stato un po’ troppo attento e timoroso. Doveva sfruttare di più il contropiede perché gli spazi c’erano. Pur costretto a stare con il baricentro più basso del solito dal pressing e dal palleggio avversario, secondo me c’era la possibilità di creare maggiori pericoli”.

Infine: “Cosa manca alla formazione di Fonseca? Un po’ di creatività e di idee in attacco. Il mio Milan era una squadra di campioni che vinceva e divertiva con il gioco. Questo è un gruppo diverso, ma sicuramente organizzato e ha un’idea di gioco che nella ripresa con il Bayer si è vista”.

Foto: Instagram Bierhoff