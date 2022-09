Bielsa-Santos: trattativa in corso, accordo possibile

Marcelo Bielsa può ripartire dal Santos. Dopo l’esperienza con il Leeds, sono in corso colloqui tra “El Loco” e il club brasiliano. La trattativa è ben avviata con possibilità in crescita di arrivare a un accordo. E per Bielsa si tratterebbe, a 67 anni, di una nuova esperienza all’interno di un carriera che ha avuto tanti momenti significativi.

Foto: twitter Leeds