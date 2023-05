Bielsa nuovo CT dell’Uruguay. La conferma della Federcalcio: “L’accordo è chiuso. Manca solo l’annuncio”

Manca solo l’annuncio, ma Marcelo Bielsa sarà il nuovo CT dell’Uruguay. Dopo le ultime indiscrezioni che parlano del tecnico argentino pronto ad accettare una proposta di contratto da 3,6 milioni di euro l’anno, ecco anche le parole di Jorge Casales, capo della Federcalcio uruguaiana: “L’accordo è chiuso a distanza, anche se non è ancora stato firmato perché lui non è nel Paese. Le differenze nella formulazione sono state appianate e ora non resta che la firma del contratto, che avverrà nei prossimi giorni a Montevideo”.

Foto: twitter Leeds