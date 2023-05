Bielsa: “Ho voluto fortemente la panchina dell’Uruguay. Mondiali? Possiamo sognare”

Marcelo Bielsa, da poco commissario tecnico dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa presentandosi.

Queste le sue dichiarazioni: “Nessuno mi ha convinto, sono stato io a voler fortemente far parte di questo progetto per due motivi: per i giocatori e per la gente uruguaiana. Con mia moglie abbiamo trascorso due mesi in questo Paese e abbiamo visto quanto sia generoso. Sono fieramente argentino ma sono anche felice di allenare una Nazionale come l’Uruguay. Vincere il Mondiale? È una Nazionale che può sognare, si può competere a certi livelli”.

Il ruolo dei senatori Luis Suarez, Edinson Cavani e Fernando Muslera.

“Non ho parlato con loro ma non precludo nulla. Parleremo e poi saprete. Per costruire il gruppo devo confrontarmi con tutti”.

Foto: twitter Leeds