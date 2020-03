In Bielorussia il calcio non si ferma. Anzi. Nonostante nel Paese si siano registrati finora una cinquantina di contagi da Coronvirus, il campionato è iniziato regolarmente oggi, con la partita fra l’Energetik e il Bate Borisov attualmente in corso. Il match, come tutti gli altri della massima serie bielorussa, si giocherà addirittura a porte aperte.

