Bielorussia esclusa delle qualificazioni di Euro 2024? L’Uefa deciderà il 4 aprile

La Bielorussia potrebbe essere esclusa dalle qualificazioni agli europei di calcio del 2024. L’Uefa ha infatti al vaglio questa ipotesi e ne discuterà in occasione del prossimo comitato esecutivo fissato per il 4 aprile, ha annunciato la tv tedesca Ard con le parole di Ceferin: “L’Uefa ha intenzione di discutere la situazione in Bielorussia nella prossima riunione del nostro comitato esecutivo. L’Uefa sta monitorando i preoccupanti sviluppi che lei menziona nella sua lettera” la risposta di Ceferin al deputato polacco del Ppe, Tomasz Frankowski. Il ministro dell’interno tedesco, Nancy Faeser, aveva gia’ espresso lo scorso settembre il desiderio di vedere la Bielorussia esclusa dalla Uefa, con la Germania che e’ paese organizzatore dei prossimi europei le cui qualificazioni sono iniziate proprio in questi giorni. La Bielorussia deve affrontare domani la Svizzera a Novi Sad per la sua prima partita di qualificazione. La Russia, dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina un anno fa, è stata esclusa dalle competizioni Uefa, la Bielorussia no.

Foto: Facebook Uefa