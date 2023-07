Bianco: “Peccato non sapere ancora con chi inizieremo la stagione. Vedremo chi sarà quella X”

Paolo Bianco, tecnico del Modena, ha commentato il calendario di Serie B appena nato nell’evento in quel di Como attraverso i canali ufficiali del club canarino: “Mi sarebbe piaciuto commentare il mio primo calendario di Serie B conoscendo l’avversaria, ma non sarà così. Vedremo chi sarà quella X. La particolarità è che avremo il medesimo avversario anche alla prima del girone di ritorno. Adesso pensiamo solo a lavorare. I due derby consecutivi nel girone d’andata contro Parma e Reggiana alla 14ª e 15ª giornata? Mi sento una bella responsabilità addosso dopo quanto ha fatto la squadra lo scorso anno. Daremo tutto per far gioire ancora i tifosi”.

Foto: Instagram Modena