Bianco in bilico a Modena: contatti con Bucchi

Potrebbe cambiare per questo rush finale la panchina del Modena: la posizione di Paolo Bianco è in bilico. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbe stati dei contatti tra Cristian Bucchi, ex tecnico dell’Ascoli, e il club emiliano.

Foto: Logo Modena