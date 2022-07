Bianco: “Felice per il mio primo gol. Il mister mi dice tante cose per migliorare”

Il giovane Alessandro Bianco è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Sul gol ho avuto un po’ di fortuna, l’importante è farsi trovare sempre pronti Sono davvero felice per la mia rete a Moena. Durante il match il mister mi ha detto tante cose, ma lo fa con tutti per farci migliorare. Sono soddisfatto di quanto fatto in questa partita, ovviamente dobbiamo sempre migliorare”

Foto: twitter Fiorentina