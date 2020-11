Bianchini: “Balotelli? E’ il benvenuto, sognare non costa nulla”

Il direttore sportivo della Franciacorta, Eugenio Banchini, ospite a Sportitalia a parlato di Mario Balotelli che da qualche giorno si allena con la sua squadra: “Partiamo dal presupposto che che le possibilità sono zero, conosco Mario da cinque/sei anni con cui ho un rapporto schietto e diretto. Penso che presto troverà la squadra che merita, noi non abbiamo chiuso la porta e gli abbiamo buttato la battuta, vedremo che dirà… In un anno come questo sognare è l’ultima cosa che ci è rimasta.”

Foto: twitter Brescia