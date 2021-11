Bianchi: “Giocare con questa maglia era il mio sogno. Ora mi godo il primo gol”

Flavio Bianchi, attaccante del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo aver regalato il pari ai suoi contro l’Empoli con il suo primo gol in Serie A: “E’ un momento difficile per la squadra, lavoriamo duramente per crescere. Ho dato una mano ai miei compagni e sono felice oggi di esserci riuscito. E’ stato importante recuperarla dopo essere passato in vantaggio.

Il gol? Il mio sogno era giocare al Genoa, esordire con questa maglia. Ho fatto il mio esordio a San Siro e mi godo il primo gol. Adesso aspetto di giocare a ‘Marassi’ che ancora mi manca. Io sono cresciuto in questo club, sono qui da quando avevo 10 anni. Questo è il primo sogno di tanti.

Dedica? Alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Nei momenti belli e in quelli brutti”.