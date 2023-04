Bianchetti: “Per tanti di noi stasera è la partita più importante della carriera, giocheremo alla morte”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il difensore della Cremonese, Matteo Bianchetti ha così parlato prima della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Per tanti di noi questa è la partita più importante della carriera, quindi giocheremo alla morte. “Se ora una priorità? No, questo no, perché in campionato abbiamo ancora dieci partita, ma questo è un palcoscenico incredibile, nessuno ci credeva all’inizio e quindi adesso ci crediamo”.

Foto: Twitter Cremonese