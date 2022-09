Bianchetti: “Ci immaginavamo un inizio tosto. Qualche rimpianto c’è, ora vinciamo gli scontri diretti”

Matteo Bianchetti è intervenuto in conferenza stampa per fare un primo bilancio della stagione Cremonese. Ecco le dichiarazioni del difensore grigiorosso: “Sapevamo che sarebbe stato difficile perché l’inizio è stato tosto, avere qualche punto in più avrebbe fatto bene anche per una questione di fiducia. Qualche rimpianto c’è, ma le partite da vincere sono gli scontri diretti che arriveranno adesso. A parte la giornata no con la Lazio abbiamo sempre fatto le partite nel modo corretto”.

Foto: Twitter Cremonese